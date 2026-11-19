ரூ.22 கோடியில் 3 தளத்துடன் ஆலந்துாரில் அரசு கல்லுாரி கட்டுவதற்கு அடிக்கல் விழா
ரூ.22 கோடியில் 3 தளத்துடன் ஆலந்துாரில் அரசு கல்லுாரி கட்டுவதற்கு அடிக்கல் விழா
ADDED : நவ 18, 2026 07:28 PM
சென்னை: ஆலந்துார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிக்கு 22.10 கோடி ரூபாயில் புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை, முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ.,18) தொடங்கி வைத்தார்.
ஆலந்துாரில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, கடந்தாண்டு தொடங்கப்பட்டது. நிரந்தர கட்டடம் இல்லாததால், தற்காலிகமாக நங்கநல்லுார் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் செயல்படுகிறது. இங்கு 300 மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர்.
இக்கல்லுாரிக்கு நிரந்தரக் கட்டடம் அமைக்க, பட்ரோடு, மவுன்ட் –- பூந்தமல்லி சாலையில் 2.18 ஏக்கர் நிலம், 22.10 கோடி ரூபாய், கடந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், சட்டசபை தேர்தல் காரணமாக பணிகள் தாமதமாகின.
த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின், கடந்த ஆக., மாதம் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தம் விடப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் இடத்தை சுத்தம் செய்து பூமிபூஜை போட்ட நிலையில், அடுத்தகட்டப் பணிகள் முடங்கின.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் நேற்று, காணொலி வாயிலாக, கல்லுாரி கட்டுமானப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். ஆலந்லுாரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ஹரீஷ், கல்லுாரி முதல்வர் முத்துகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
மூன்று தளங்களுடன் 61,000 சதுர அடியில் கல்லுாரி கட்டப்படுகிறது; 2028, மே மாதம் பணி முடியும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.