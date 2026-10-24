/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மோசடியில் சிக்கியவர் சிறையில் உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:02 PM
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புழல்: நிதி மோசடி வழக்கில் சிக்கி, புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தண்டபாணி, 76 என்ற தண்டனைக் கைதி, உடல்நலக் குறைவால் நேற்று (அக்.,22) இரவு உயிரிழந்தார்.
சென்னை, பழவந்தாங்கல், நேரு தெருவைச் சேர்ந்தவர் தண்டபாணி, 76. இவர், நிதி மோசடி வழக்கில் சிக்கி, ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்று, புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
நேற்று இரவு தண்டபாணிக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு, மயங்கி விழுந்துள்ளார். சிறை அதிகாரிகள் அவரை உடனடியாக, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார். இது குறித்து புழல் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.