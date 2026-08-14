சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் வசூலித்து மோசடி: முதியவர் கைது
சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் வசூலித்து மோசடி: முதியவர் கைது
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:19 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 09:33 PM
சென்னை:சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில் சுற்றித்திரிந்து, சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக பண மோசடி செய்து வந்த, ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சங்கரையா, 73 என்பவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
ஆந்திர மாநிலம் ரேணிகுண்டா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சங்கரையா. சென்னை ஆலந்துாரில் தங்கிய இவர், விமான நிலைய வளாகத்தில் சுற்றித்திரிந்தபடி, சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக பண மோசடி செய்து வந்துள்ளார்.
சில தினங்களுக்கு முன், சென்னையில் மாநகர பஸ் ஒன்றில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, தன் மொபைல் போனில் இருந்து, யாரோ ஒருவரிடம் பேசியுள்ளார்.
அப்போது, 'சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறையில் காலி பணியிடங்கள் உள்ளன. முறைப்படி விண்ணப்பித்தால் வேலை கிடைத்துவிடும்' என, கூறியுள்ளார்.
அப்போது, பக்கத்து இருக்கையில் இருந்த, தாம்பரம் மகாலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி என்பவர், 'என் மகள் பொறியியல் பட்டதாரி. அவருக்கு வேலை கிடைக்குமா' என, சங்கரையாவிடம் கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு அவர், 'விண்ணப்பம், 2,500 ரூபாய்; எனக்கு, 500 ரூபாய் என, 3,000 ரூபாய் வேண்டும்' எனக்கேட்டு வாங்கி உள்ளார். இரு தினங்களுக்குப்பின், ராமமூர்த்தியை தொடர்பு கொண்ட சங்கரையா, 'உங்கள் மகளுக்கு சுங்கத்துறையில் வேலை கிடைத்துவிடும். பணியாணை பெற்ற பின், நீங்களாக பார்த்து எனக்கு பணம் உதவி செய்யுங்கள்' என, கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், ராமமூர்த்தியை நேற்று தொடர்பு கொண்ட சங்கரையா, 'விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்பிக்க இன்று தான் கடைசி நாள். விண்ணப்பத்துடன், சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு, 65,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும்' என, கேட்டுள்ளார்.
பணத்துடன், சென்னை விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் உள்ள, மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் வாசல் பகுதிக்கு வருமாறும் கூறியுள்ளார். அதன்படி அங்கு சென்ற ராமமூர்த்திக்கு, சங்கரையா மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சங்கரையாவை பிடித்து, சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.
போலீசாரின் விசாரணையில், சங்கரையா மோசடி ஆசாமி என்பது தெரியந்தது. பலரிடம் இதுபோல பணம் வாங்கி மோசடி செய்து இருப்பதாகவும், அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஆலந்துார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
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