‘வீட்டில் இருந்தே வேலை’ எனக்கூறி இல்லத்தரசியரை குறிவைத்து மோசடி: 3 பேர் சிக்கினர்
‘வீட்டில் இருந்தே வேலை’ எனக்கூறி இல்லத்தரசியரை குறிவைத்து மோசடி: 3 பேர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:16 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
சென்னை: வீட்டில் இருந்தே ‘ஆன்லைன்’ வேலை எனக்கூறி, வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வரும் இல்லத்தரசியரை குறிவைத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட மூன்று பேரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
சென்னை, கொளத்துாரைச் சேர்ந்த 28 வயது பெண், கடந்த மே 20ம் தேதி ராயப்பேட்டையில் உள்ள வணிக வளாகத்திற்குச் சென்றார். அப்போது, தனியார் நிறுவனத்தின் மனிதவள மேலாளர் எனக் கூறி, பெண் ஒருவர் அவரிடம் அறிமுகமானார்.
பின், மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு, தங்கள் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு இருப்பதாகவும், மடிக்கணினியில் மென்பொருள் நிறுவுவதற்கு, 4,500 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
இதை நம்பிய அப்பெண், ‘வாட்ஸாப்’ மூலம் அனுப்பப்பட்ட க்யூ.ஆர்., குறியீட்டை பயன்படுத்தி 4,500 ரூபாய் செலுத்தியுள்ளார். அதன்பின், அந்த பெண்ணைத் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
இது குறித்து, அண்ணா சாலை போலீசார் விசாரித்தனர். மோசடியில் ஈடுபட்ட விளாங்காடுபாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஆரோன், 31, கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்த அஜ்மல் பாஷா, 32, மாதவரத்தைச் சேர்ந்த கோகுல்நாத், 26, ஆகியோரை கைது செய்தனர். மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர்.
இவர்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து, சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் அலுவலகங்கள் அமைத்து, ‘வீட்டில் இருந்தே வேலை, பகுதி நேர வேலை’ என விளம்பரம் செய்துள்ளனர். மேலும், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்களுக்கு வரும் இல்லத்தரசியரை குறிவைத்து, மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. அவர்களிடம் இருந்து 2.49 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் நான்கு மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.