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பழ வியாபாரியின் வாயில் வெட்டு: 'போதை' நண்பர், அவரது தோழி கைது

பழ வியாபாரியின் வாயில் வெட்டு: 'போதை' நண்பர், அவரது தோழி கைது

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:23 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:23 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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கோயம்பேடு: மொபைல் போனை திருடியதாக, போதையில் பழ வியாபாரியின் வாயில் கத்தியால் வெட்டிய நண்பர் மற்றும் அவரது தோழியை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கோயம்பேடு, பஜனை கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் செங்கோட்டையன், 27. இவர், கோயம்பேடு சந்தை நடைபாதையில் பழ வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.

கடந்த 18ம் தேதி, செங்கோட்டையன் மற்றும் அவரது நண்பர் குபேந்திரன், 40 ஆகியோர், மது அருந்தியுள்ளனர்.

மதுபோதையில் குபேந்திரன் சந்தை வளாகத்தில் துாங்கிய நிலையில், அவரிடம் இருந்த மொபைல் போன் திருட்டு போனது.

செங்கோட்டையன் தான், மொபைல் போனை எடுத்திருப்பார் என, குபேந்திரன் சந்தேகித்தார். இதையடுத்து, கோயம்பேடு சந்தையில் செங்கோட்டையனை நேற்று முன்தினம் இரவு சந்தித்த குபேந்திரனும், அவரது தோழி பிரியா, 46 என்பவரும், மொபைல் போன் குறித்து கேட்டுள்ளனர். அதற்கு, தான் எடுக்கவில்லை என, செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

அப்போது, பிரியா செங்கோட்டையனின் இரு கைகளையும் பின்புறமாக பிடித்துக் கொண்ட நிலையில், குபேந்திரன் கத்தியால், செங்கோட்டையனின் வாய் பகுதியில் வெட்டியுள்ளார். தகவலறிந்த கோயம்பேடு போலீசார், அவரை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். குபேந்திரன் மற்றும் பிரியா ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.

கைதான குபேந்திரன் மீது கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உட்பட ஏற்கனவே எட்டு வழக்குகள் உள்ளன.

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