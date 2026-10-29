60 ஆண்டு பழமையான கோவில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு
60 ஆண்டு பழமையான கோவில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
வியாசர்பாடி: பீலிகான் முனீஸ்வரர் மற்றும் அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு, முதல் கட்டமாக 56 லட்ச ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
வியாசர்பாடி பி.வி.காலனியில் பீலிகான முனிஸ்வரர் – அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் உள்ளது. மியான்மர் நாட்டின் வரலாற்று பின்னணியும், தமிழக்தின் ஆன்மிக பாரம்பரியத்தையும் இணைக்கும் வழிபாட்டு தலமாக இது உள்ளது.
பெரம்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த வேண்டும் என, பெரம்பூர் தொகுதி மக்கள், கடந்த 60 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். இதுகுறித்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து முதற்கட்டமாக, கும்பாபிஷேகப் பணிக்காக 56 லட்ச ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான ஆணையை நேற்று முன்தினம் வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் சிவாவிடம், அமைச்சர் ரமேஷ் வழங்கினார்.
இதையடுத்து கும்பாபிஷேகப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன.