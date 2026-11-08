வடபழனி முருகன் கோவிலில் நவ.9 ல் தொடங்குது கந்த சஷ்டி விழா
வடபழனி முருகன் கோவிலில் நவ.9 ல் தொடங்குது கந்த சஷ்டி விழா
ADDED : நவ 07, 2026 03:17 PM
சென்னை:
வடபழனி முருகன் கோவிலில், இந்த ஆண்டிற்கான மகா கந்த சஷ்டி விழா, வரும் 9ம் தேதி தொடங்கி, 20ம் தேதி வரை நடக்கிறது. பிரதான விழாவான சூரசம்ஹார உற்சவம், 15ம் தேதி நடக்கிறது.
சென்னை நகரில் பிரசித்தி பெற்ற ஆன்மிகத் தலங்களில் ஒன்றாக, வடபழனி முருகன் கோவில் விளங்குகிறது. இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் மகா கந்த சஷ்டி விழா விமரிசையாக நடந்து வருகிறது.
இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா, வரசித்தி விநாயகரின் மூஷிக வாகனப் புறப்பாட்டுடன் வரும், 9ம் தேதி தொடங்குகிறது.
விழாவின் இரண்டாம் நாளான வரும், 11ம் தேதி காலை 7:00 மணிக்கு மகா கந்த சஷ்டி லட்சார்ச்சனை தொடங்குகிறது. வரும், 15ம் தேதி வரை தினமும் காலை முதல் மதியம் வரையும், மாலை முதல் இரவு வரையிலும் நடக்கிறது.
வரும், 11ம் தேதி முதல் சந்திரபிரபை, ஆட்டுக்கிடா, நாக, மங்களகிரி விமானம் ஆகியவற்றில் பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி மாட வீதிகளை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
விழாவின் பிரதான நாளான, 15ம் தேதி காலை 6:00 மணிக்கு மகா கந்த சஷ்டி லட்சார்ச்சனை துவங்கி, உச்சி காலத்துடன் பூர்த்தியாகிறது. அதை தொடர்ந்து, தீர்த்தவாரி, கலசாபிஷேகம் நடக்கிறது.
இரவு, 8:00 மணிக்கு சூரசம்ஹார உற்சவம் நடக்கிறது. பின், தெய்வானை சமேத சண்முகப் பெருமான் மயில் வாகன புறப்பாடு நடக்கிறது.
வரும், 16ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர் திருக்கல்யாணம்; மயில் வாகன புறப்பாடு நடக்கிறது. தொடர்ந்து, திருக்கல்யாண விருந்து வழங்கப்படுகிறது. நவ.,17ம் தேதி முதல், 19ம் தேதி வரை இரவு சுவாமி புறப்பாடு நடக்கிறது.
லட்சார்ச்சனையில்
பங்கேற்கலாம்
வடபழனி முருகன் பெருமான் கோவிலில், மகா கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு வரும், 11ம் தேதி முதல் 15ம் தேதிவரை லட்சார்ச்சனை திருவிழா நடக்கிறது. இதில், பங்கேற்க விரும்பும் பக்தர்கள் அர்ச்சனை ஒன்றுக்கு, 250 ரூபாய் செலுத்தி பங்கேற்கலாம்.
இதில், பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கு முருகப்பெருமானின் பிரசாதம் வழங்கப்படும்.