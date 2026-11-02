மீஞ்சூர் சாலையில் அட்டகாசம் செய்த தொடர் வழிப்பறி கும்பல் சிக்கியது
மீஞ்சூர் சாலையில் அட்டகாசம் செய்த தொடர் வழிப்பறி கும்பல் சிக்கியது
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ஆவடி: ஆவடி அருகே வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில், தொடர் வழிப்பறி மற்றும் வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட, 19 – 26 வயதுடைய நான்கு பேர் கும்பலை, போலீசார் இன்று (நவ.,2) கைது செய்தனர்.
ஆவடி அடுத்த, மோரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம், 54; காவலாளி. கடந்த 30ம் தேதி அதிகாலை 4:00 மணிக்கு, வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் நின்று கொண்டிருந்தார். அங்கு, இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த நான்கு பேர் கும்பல், அவரை தாக்கி மொபைல் போனை பறித்து தப்பினர்.
அதே கும்பல், பட்டாபிராம், ராமாபுரம் பகுதியில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழியர் ஜெயராமன், 68, என்பவரை கத்தியால் வெட்டி, ஒரு சவரன் தங்க மோதிரத்தை பறித்தது.
பின், வயலாநல்லுார் சென்ற அந்த கும்பல், இருசக்கர வாகனங்களை அங்கேயே விட்டுவிட்டு, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜி, 25, என்பவரின் ‘மாருதி ஸ்விப்ட் டிசையர்’ காரை திருடிச் சென்றது.
அந்த கும்பல் பயன்படுத்திய இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களும், வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் சென்ற இருவரை தாக்கி, அவர்களிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டது என்பது, போலீசாரிடம் தரப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் தெரிந்தது.
தொடர் வழிப்பறி மற்றும் வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட இக்கும்பலை பிடிக்க, ஏழு தனிப்படைகள் அமைத்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இதில், கொள்ளுமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 19, பாலாஜி, 20, கார்த்திகேயன், 19, மற்றும் தண்டையார்பேட்டை தீபக், 26, ஆகியோர், மேற்கண்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, ஆவடி டேங்க் பேக்டரி போலீசார், நான்கு பேரையும் இன்று கைது செய்தனர். அவர்களில் பாலாஜி மீது, ஏற்கனவே பைக் திருட்டு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.