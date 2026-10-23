வடிகாலில் வீசிய குப்பை கழிவால் வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்து பாதிப்பு: மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
வடிகாலில் வீசிய குப்பை கழிவால் வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்து பாதிப்பு: மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
சோழிங்கநல்லுார்: ‘பல தெருக்களில் குப்பை தொட்டிகள் இல்லாததால், சாலையில் வீசப்படும் குப்பை கழிவுகள் வடிகால்களை அடைப்பதால், நீரோட்டம் தடைபட்டு வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது’ என, சோழிங்கநல்லுார் மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
சோழிங்கநல்லுார் மண்டலக்குழு கூட்டம், அதன் தலைவர் தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த மதியழகன் தலைமையில் இன்று (அக்.,22) நடந்தது. லியோ சுந்தரம், ஏகாம்பரம் உள்ளிட்ட கவுன்சிலர்கள், பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
மேட்டுக்குப்பம், காரப்பாக்கம், பனையூரில் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்காததால், பகுதிமக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவிக்கின்றனர்.
ராஜ் நகர் குளத்தை துார்வாரிய ஆகாய தாமரை கழிவை 15 நாட்களாக அகற்றாததால் துர்நாற்றம் வீசி, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
திட்ட பணிகளுக்காக தோண்டிய பள்ளங்களால், குழாய்கள் உடைந்து குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
பல இடங்களில், வடிகால் இணைப்பு இல்லாததால் வெள்ள பாதிப்பு அதிகரிக்கும் சூழல் உள்ளது.
பல தெருக்களில் குப்பை தொட்டிகள் இல்லாததால், குப்பையை சாலையோரம் வீசுகின்றனர்.
இந்த குப்பை, துார்வாரிய வடிகால்களில் விழுந்து அடைப்பு ஏற்படுத்துவதால், நீரோட்டம் பாதிக்கப்பட்டு, வீடுகளில் வெள்ளம் சூழ்கிறது.
வெள்ள பாதிப்புக்கு குப்பையே முக்கிய காரணமாக இருப்பதால், தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.
இதற்கு, அதிகாரிகள் கூறிய பதில்:
மழையால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க, கூடுதலாக ஊழியர்கள், இயந்திரங்கள் கேட்டுள்ளோம். மண்டலத்தில் 830 குப்பை தொட்டிகள், 190 பேட்டரி வாகனங்கள் உள்ளன. இதில், 220 தொட்டிகள், 45 பேட்டரி வாகனங்கள் பழுதடைந்து ஓரங்கப்பட்டு உள்ளதால், குப்பை சேகரிப்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து உயர் அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.