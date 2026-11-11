கழிவுநீர் குழாய் சீரமைப்பின்போது ‘காஸ்’ குழாய் உடைந்ததால் பரபரப்பு
கழிவுநீர் குழாய் சீரமைப்பின்போது ‘காஸ்’ குழாய் உடைந்ததால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:44 PM
பாடி: டி.வி.எஸ்., பிரதான சாலையில், கழிவு நீர் குழாய் உடைப்பை சீரமைக்கும்பணியின்போது, ‘காஸ்’ குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பாடி, தேவர் நகர், டி.வி.எஸ்., பிரதான சாலையில், இரண்டு இடங்களில் சமீபத்தில் பள்ளம் ஏற்பட்டது. குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகளின் சோதனையில், கழிவுநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதும், கழிவுநீர் வெளியேறி, மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளம் விழுந்ததும் தெரிய வந்தது.
இரண்டாவதாக விழுந்த பள்ளத்தை சீரமைத்த பின், மீண்டும் அதன் அருகில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டதை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.
அதனை சரி செய்ய பொக்லைன் இயந்திரத்தின் மூலம் நேற்று முன்தினம், அப்பகுதியில் பள்ளம் தோண்டினர். அப்போது, 1 மீ., ஆழத்தில் இருந்த தனியார் நிறுவனத்தின் ‘காஸ்’ குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
அதிலிருந்து காஸ் வெளியேறியதால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
உடனடியாக ‘காஸ்’ நிறுவனத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, வினியோகம் தடை செய்யப்பட்டது. பின், காஸ் குழாய் சரிசெய்யப்பட்டதையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர்.