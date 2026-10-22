வானகரத்தில் பிரமாண்ட ‘ஓரியான் மால்’ ‘பிரிகேட்’ குழுமம் சார்பில் புதிய திட்டம்
வானகரத்தில் பிரமாண்ட ‘ஓரியான் மால்’ ‘பிரிகேட்’ குழுமம் சார்பில் புதிய திட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
சென்னை: வானகரத்தில் திரையரங்குகள், ஹோட்டல்கள், பொழுதுபோக்கு வசதிகள் மற்றும் வணிக வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய பிரமாண்ட ‘ஓரியான் மால்’ அமைக்கப்பட உள்ளது.
சென்னையில் ஒரே இடத்தில் பல்வேறு வசதிகளை வழங்கும் வகையில், 10க்கும் மேற்பட்ட பெரிய மால்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இவற்றில் பெரும்பாலானவை அண்ணா சாலை, வேளச்சேரி, பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, வடபழனி, அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன.
இந்நிலையில், ஜி.எஸ்.டி., சாலை மற்றும் மேற்கு சென்னை பகுதிகளில் புதிய மால்களை அமைக்க கட்டுமான நிறுவனங்கள், ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, ஜி.எஸ்.டி., சாலை, பல்லாவரம் – துரைப்பாக்கம் ரேடியல் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் பெரிய அளவிலான மால்களை அமைப்பதற்கான திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கிடையே, பல்வேறு நகரங்களில் பிரமாண்ட மால்களை நடத்தி வரும் ஓரியான் நிறுவனம், சென்னையில் தன் இரண்டாவது திட்டமாக, வானகரத்தில் புதிய மால் அமைக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பிரபல கட்டுமான நிறுவனமான பிரிகேட் குழுமம், இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக வானகரம் – மதுரவாயல் சாலையில் நிலம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இத்திட்டம் தொடர்பான முறையான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என, ரியல் எஸ்டேட் சொத்து மதிப்பீட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.