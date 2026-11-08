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நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சிறுமி பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு
நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சிறுமி பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 04:09 PM
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தாம்பரம்: தாம்பரம் சண்முகம் சாலையில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சிறுமியை, போலீசார் மீட்டு, அவரது பெற்றோரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.
வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்த தாம்பரம் சண்முகம் சாலையில், தீபாவளியையொட்டி, பட்டாசு, ஸ்வீட் உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க, இன்று (நவ.,7) ஆயிரக்கணக்கானோர் குவிந்தனர்.
இதனால், இச்சாலையில் கட்டுக்கடங்காத அளவிற்கு நெரிசல் காணப்பட்டது. அப்போது, நெரிசலில் சிக்கி, எங்கு செல்வது என தெரியாமல், கீர்த்தனா என்ற 6 வயது சிறுமி தனியாக நின்றிருந்தார்.
இதை கவனித்த போலீசார், அச்சிறுமியை மீட்டனர். பின், ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிப்பு செய்து, அச்சிறுமியை, அவரது பெற்றோரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.