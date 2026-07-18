/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ தெருநாய் குதறியதில் சிறுமி காயம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:37 AM
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எண்ணுார்: எர்ணாவூர் - கிரிஜா நகர், மல்லிகை தெருவைச் சேர்ந்த கீதா லட்சுமி மகள் ஹேவந்திகா, 9. ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி. வீட்டருகே, தங்களது வளர்ப்பு நாயுடன் நேற்று, ஹேவந்திகா விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, தெருவில் சுற்றித்திரிந்த ரேபிஸ் நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளான ஒரு நாய், சிறுமி ஹேவந்திகாவையும், அவரது வீட்டு நாயையும் துரத்தி கடித்துள்ளது. இதில், சிறுமி காயமடைந்தார். பெற்றோர் அவரை மீட்டு, மாநகராட்சி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.