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அங்கன்வாடியில் தீக்காயமடைந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் 'அட்மிட்'

அங்கன்வாடியில் தீக்காயமடைந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் 'அட்மிட்'

UPDATED : ஆக 13, 2026 08:38 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:38 PM ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM

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குன்றத்துார்: அங்கன்வாடியில் இருந்து வீடு திரும்பிய 4 வயது சிறுமியின் உடலில் உள்ள தீக்காயங்கள் குறித்து, ஊழியர்களிடம், போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

குன்றத்துார் அருகே, சோமங்கலம் அடுத்த வரதராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவராஜ் - ப்ரீத்தி தம்பதியின் மகள் அனன்யா, 4. அதே பகுதியில் உள்ள அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில் பயின்று வருகிறார்.

நேற்று முன்தினம் மாலை, அங்கன்வாடியில் இருந்து வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்த சிறுமியின் உடலில் தீக்காயங்கள் இருந்துள்ளன. தவிர, இடுப்பு எலும்பில் கடுமையான வலி இருப்பதாக, சிறுமி கூறியுள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிறுமியை சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அங்கன்வாடி ஆசிரியர் மற்றும் சமையலர் ஆகியோர் குழந்தையை தாக்கி, சூடு வைத்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து, சோமங்கலம் போலீசார், இரு தரப்பினரிடமும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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