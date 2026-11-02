‘ரிப்பேர்’ ஆன பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கருவிகள் சென்னை பல்கலை ஜி.என்.ஆர்., கருவியியல் மையம் முடக்கம்
‘ரிப்பேர்’ ஆன பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கருவிகள் சென்னை பல்கலை ஜி.என்.ஆர்., கருவியியல் மையம் முடக்கம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
சென்னை: சென்னை பல்கலை கிண்டி வளாகத்தில் இயங்கும் ஜி.என்.ஆர்., கருவியியல் மையத்தில், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான கருவிகள் பழுதடைந்ததால், பல ஆண்டுகளாக அந்த மையம் முடங்கி போய் உள்ளதாக மாணவர்கள் கூறுகின்றனர்.
சென்னை பல்கலையின், கிண்டி வளாகத்தில், இந்திய உயிரியல் இயற்பியலாளர் பேராசிரியர் ஜி.என்.ராமச்சந்திரனின் நினைவாக, பல ஆண்டுகளுக்கு முன், ஜி.என்.ஆர்., கருவியியல் மையம் அமைக்கப்பட்டது.
இந்த மையத்தில், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றம் உயிரியல் சார்ந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள, கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான கருவிகள் உள்ளன.
குறிப்பாக, படிகங்களின் அமைப்பை கண்டறியவும், மூலக்கூறு பகுப்பாய்வு மற்றும் நிறமாலை ஆய்வுகள், உயிரியல் மற்றும் மரபியல் சார்ந்த பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் கருவிகள் உள்ளன.
பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய கருவிகள் அடங்கிய இந்த ஆய்வகம், கடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக முடங்கி கிடப்பதாக, தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதுகுறித்து, சென்னை பல்கலை மாணவ – மாணவியர் கூறியதாவது:
சென்னை பல்கலையில் படிக்கும் மாணவ – மாணவியரின் அறிவியல் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ளும்வகையில், கிண்டி வளாகத்தில் ஜி.என்.ஆர்., கருவியியல் மையம் அமைக்கப்பட்டது.
இந்த மையத்தில் உள்ள அதிநவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் தங்களின் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக, இம்மையத்தில் உள்ள கருவிகளில் பெரும்பாலானவை, பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, ‘எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், அட்டானமிக் மைக்ரோஸ்கோப், ராமன் ஸ்பெக்ரோமீட்டர்’ உள்ளிட்ட கருவிகள், பல ஆண்டுகளாக பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன.
இவற்றை சரி செய்ய பல்கலை சார்பில் நிதி ஒதுக்கப்படாததால், மாணவர்களாகிய எங்களின் கல்வி நலனுக்காக திறக்கப்பட்ட மையம், தற்போது முடங்கி போய் உள்ளது.
ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள நினைக்கும் சென்னை பல்கலை மாணவர்கள், சென்னை ஐ.ஐ.டி., ஆய்வகத்தில் கட்டணம் செலுத்தி தங்கள் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டியதாகிறது.
தமிழக அரசு, மாணவர்களின் நலனுக்காக ஜி.என்.ஆர்., ஆய்வகத்தில் பழுதடைந்துள்ள கருவிகளை சரி செய்து, மையத்திற்கு மீண்டும் புத்துணர்ச்சி வழங்க வேண்டும்.
மேலும் மையத்தில், துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படாததால், கருவிகளை கையாள்வதிலும், ஊழியர்களிடையே சுணக்கம் காணப்படுகிறது. இதற்கு, தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.