/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்வு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:14 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (அக்.,26) தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 120 ரூபாய் உயர்ந்தது.
தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம் 13,070 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,04,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 220 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 15 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,085 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 120 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,04,680 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.