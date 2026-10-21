அரசு பேருந்து ஓட்டுனர்கள் சென்னையில் சாலை மறியல்

UPDATED : அக் 19, 2026 07:13 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:50 PM
சென்னை: சென்னையில், மாநகர பேருந்து ஓட்டுனரை கல்லால் தாக்கி விட்டு தப்பிய, ஆட்டோ ஓட்டுனரை கைது செய்யக்கோரி, ஓட்டுனர்கள் - நடத்துனர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், இரண்டு மணி போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 50. மாநகர பேருந்து ஓட்டுனர். சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் தங்கி வேலை பார்க்கிறார். நேற்று காலை, மீஞ்சூரில் இருந்து சென்னை தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லக்கூடிய மாநகர பேருந்தை ஓட்டிச் சென்றார்.
புதுவண்ணாரப்பேட்டை அருகே சென்ற போது, எதிர் திசையில் ஆட்டோ வந்தது. இதனால், மாநகர பேருந்து செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, ஓட்டுனர் ராஜேந்திரன், ஆட்டோவை பின்னால் எடுக்கும்படி கூறியுள்ளார். இதன் காரணமாக, இரு தரப்பினர் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், போதையில் இருந்த ஆட்டோ ஓட்டுனர், கல்லை எடுத்து, மாநகர பேருந்து ஓட்டுனர் தலையில் பலமாக தாக்கி விட்டு தப்பியோடி விட்டார். இதில், பலத்த காயமடைந்த ராஜேந்திரன், தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுனரை கைது செய்யக்கோரி, அவ்வழியே வந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட மாநகர பேருந்து ஓட்டுனர்கள் மற்றும் நடத்துனர்கள் பேருந்தை நிறுத்தி விட்டு, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், போக்குவரத்து முற்றிலுமாக முடங்கியது. தகவலறிந்த போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, அவர்களை சமாதானம் செய்தனர். இருப்பினும், ஆட்டோ ஓட்டுனரை கைது செய்தால் மட்டுமே, அங்கிருந்து கலைவோம் என, கூறிவிட்டனர். இரண்டு மணி நேரமாக தொடர்ந்த மறியலால், 3 கி.மீ., துாரத்திற்கு வாகனங்கள் தேங்கின.
போலீசாரின் சமாதானத்தை தொடர்ந்து, மறியலில் ஈடுபட்ட பேருந்து ஓட்டுனர்கள் மற்றும் நடத்துனர், கலைந்து சென்றனர். சில மணி நேரத்திலேயே, பேருந்து ஓட்டுனரை கல்லால் தாக்கிய ஆட்டோ ஓட்டுனரான, ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்ற பப்லு, 32, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.