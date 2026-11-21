காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள அரசு துறைகள் இணைவது அவசியம்: மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன்
காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள அரசு துறைகள் இணைவது அவசியம்: மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன்
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
சென்னை: ‘‘காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள, அரசு துறைகள் இணைந்து செயல்படுவது அவசியம்,’’ என, சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் இன்று (நவ.,20) நடந்த நிகழ்ச்சியில், ‘காலநிலை செயல் வழிகாட்டி, துாய்மை காற்று மண்டல வரைபடம்’ என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டு அவர் பேசியது:
சென்னையில் காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள, மாநகராட்சியுடன், சி.எம்.டி.ஏ., – மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், மாநகர போக்குவரத்து கழகம், ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து குழுமமான கும்டா, மின் வாரியம், வருவாய் துறை ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம்.
காலநிலை மாற்றம் குறித்த விவாதங்கள், பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்வாதார பிரச்னைகளோடு இணைக்கப்பட வேண்டும்.
கடந்த 2023 மிக்ஜாம் புயலால் ஆட்டோ ஓட்டுனர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதை ஆய்வு செய்து, வியாசர்பாடி பகுதி மாணவர்கள், வியாசர்பாடி காலநிலை செயல் திட்டத்தை உருவாக்கி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
இதுபோன்று, செயல் திட்டங்கள், நகரம் முழுதும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.