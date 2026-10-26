மேயரை அரசு புறக்கணிக்கவில்லை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் திட்டவட்டம்
மேயரை அரசு புறக்கணிக்கவில்லை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் திட்டவட்டம்
ADDED : அக் 24, 2026 07:54 PM
சென்னை: “சென்னை மேயர் பிரியாவை, அரசு புறக்கணிக்கவில்லை,” என, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நேற்று அளித்த பேட்டி:
அழைப்பு விடுத்தால்தான் நிகழ்ச்சிகளில், சென்னை மேயர் பிரியா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாரா. ரிப்பன் மாளிகை அவருடைய இடம்; அவர், அங்கு தாராளமாக வரலாம். மேயரை அரசு புறக்கணிக்கவில்லை.
இயற்கைச் சீற்றங்களின்போது, அரசியல் பாகுபாடின்றி அனைவரும் பணியாற்ற வேண்டும்.
மேயர் பிரியாவின் பாணியிலேயே கூற வேண்டுமென்றால், நடைமுறை மரபுகளைப் பார்க்காமல், அவர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அரசுதான் மேயரை
புறக்கணிக்கிறது!
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த சுப்பிரமணியன், மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டார். ஆனால், தற்போதைய த.வெ.க., அரசு, ஆகஸ்ட் மாதம் வரை வெற்றியைக் கொண்டாடுவதிலேயே இருந்தது. அரசின் மெத்தனப்போக்கால் டெங்கு கொசுக்கள் அதிகரித்துள்ளன.
கவுன்சிலர் நிதி வழங்கப்படாததால், தி.மு.க., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. முதல்வர் வருகை மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டங்களுக்கு மேயரை அழைப்பதில்லை. மேயர் அரசைப் புறக்கணிக்கவில்லை; அரசுதான் மேயரைப் புறக்கணிக்கிறது.
– பிரியா,
சென்னை மேயர்.