விபத்தில் அரசு ஊழியர் உயிரிழப்பு ரூ.1.52 கோடி இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
விபத்தில் அரசு ஊழியர் உயிரிழப்பு ரூ.1.52 கோடி இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
சென்னை: ‘விபத்தில் உயிரிழந்த கீழ்க்கட்டளையைச் சேர்ந்த அரசு ஊழியரின் தாய்க்கு, 1.52 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க’ வேண்டுமென, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கீழ்க்கட்டளை கலைவாணி தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுவாமிநாதன், 32; அரசு ஊழியர். இவர் 2023 செப்., 13ம் தேதி இரவு நண்பர் பொன்ராஜுடன், கரூர் - – திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரில் சென்றார்.
மெட்டுப்பட்டி அருகே சுவாமிநாதன் காருக்கு முன் சென்ற டாடா நிறுவன சரக்கு வேன் திடீரென ‘பிரேக்’ போட்டதால், கார் வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சுவாமிநாதன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
அரவக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விபத்தில் உயிரிழந்த சுவாமிநாதனின் தாய் பழனியம்மாள், 2 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி மதுசூதனன் நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
இவ்வழக்கில் விபத்தை நேரில் பார்த்த சாட்சியங்கள் இல்லாத நிலையில், முதல் தகவல் அறிக்கை மற்றும் போலீசாரின் குற்றப்பத்திரிகை வாயிலாக, சரக்கு வாகன ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவே விபத்திற்கு காரணம் என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
உயிரிழந்த சுவாமிநாதன் அரசு ஊழியர் என்பதும், மாதம் 89,576 ரூபாய் ஊதியம் பெற்றதும் தெரியவருகிறது. எனவே, எதிர்கால வருமான இழப்பு, தாயின் மகன் இழப்பு ஈட்டுத் தொகை உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக, 1.52 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இழப்பீட்டை 7.5 சதவீத வட்டியுடன் 60 நாட்களுக்குள், ‘யுனைடெட் இந்தியா’ காப்பீட்டு நிறுவனம் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.