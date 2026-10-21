கூவம், அடையாறு, பகிங்ஹாம் கால்வாய் சீரமைப்புக்காக ‘டெண்டர்’ கோரியது அரசு
கூவம், அடையாறு, பகிங்ஹாம் கால்வாய் சீரமைப்புக்காக ‘டெண்டர்’ கோரியது அரசு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:14 PM
சென்னை: சென்னை மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து வரும் அடையாறு, கூவம், பகிங்ஹாம் கால்வாய் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு, விரிவான திட்ட வரைவு அறிக்கை தயாரிக்க, தமிழக அரசு, ‘டெண்டர்’ கோரியுள்ளது.
ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், அரசு அறிவித்தபடி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மணிமங்கலத்தில் தொடங்கும் அடையாறு ஆறு, 42.5 கி.மீ., பயணித்து, சென்னை, பட்டினப்பாக்கம் அடுத்த சீனிவாசபுரம் அருகே வங்கக்கடலில் கலக்கிறது.
பணிகள் மும்முரம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கூவம் என்ற இடத்தில் உற்பத்தியாகும் கூவம் ஆறு, சென்னை காமராஜர் சாலையில், நேப்பியர் பாலத்தை கடந்து, வங்கக்கடலில் கலக்கிறது.
சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகள் வாயிலாக பயணிக்கும் பகிங்ஹாம் கால்வாய், வடக்கில் எண்ணுாரிலும், தெற்கில் முட்டுக்காடு அருகேயும் வங்கக்கடலில் கலக்கிறது.
இந்தியா சுதந்திரம் பெறும் முன், சென்னையின் நீராதாரமாக கூவம், அடையாறு ஆறுகள் இருந்தன. ஆந்திரா வழியாக சென்னைக்கு, பகிங்ஹாம் கால்வாய் வாயிலாக படகு போக்குவரத்தும் நடந்தது. இதன் வாயிலாக, பழவேற்காடு, சென்னை ஆகிய இடங்களுக்கு சரக்குகள் எடுத்து வரப்பட்டன.
கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முறையான பராமரிப்பின்றி, கூவம், அடையாறு, பகிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவை சீரழிந்து, சென்னை நகரின் கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டமைப்புகளாக மாறியுள்ளன. இவற்றை சீரமைப்பதற்கான பணிகள், தி.மு.க., ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டன.
கூவம் ஆற்றின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப் பட்டு உள்ளன.
அவற்றின் மையப்பகுதியில், மதுரவாயல் முதல் நேப்பியர் பாலம் வரை, இரண்டடுக்கு மேம்பால சாலை அமைப்பதற்கான துாண்கள் அமைக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன.
எதிர்பார்ப்பு
அடையாறு ஆற்றிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. இருப்பினும், அடையாறு, கூவம் ஆறுகள் மற்றும் பகிங்ஹாம் கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு தீர்வு கிடைக்காதா என, மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அடையாறு, கூவம், பகிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை புனரமைத்து, படகு போக்குவரத்து தொடங்க, தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பு, த.வெ.க., அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்பட்டு இருந்தது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு, விரிவான திட்ட வரைவு அறிக்கை தயாரிப்புக்கான முன்னேற்பாடுகள் தொடங்கி உள்ளன.
இப்பணியை மேற்கொள்வதற்கான தனியார் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதற்கான டெண்டர், அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, சென்னை மண்டல நீர்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறிய தாவது:
அடையாறு, கூவம் ஆறுகளிலும், பகிங்ஹாம் கால்வாயிலும் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்தல், சுத்திகரிப்பு செய்து அவற்றை வெளியேற்றுதல், வெள்ள அபாயத்தை குறைத்தல், வெள்ள நீரை சேமிப்பதற்கான வழிகளை ஆராய்தல், நீர்நிலைகளின் தரத்தை உயர்த்துதல் போன்றவையே இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம்.
சிங்கப்பூர் மற்றும் தென்கொரியாவின் ‘சியோல்’ நகரத்தில் உள் ளது போல், நீர்வழித்தடங்களை சீரமைத்து, அவற்றின் கரையில் நடைபயிற்சி பாதைகள், சிறிய பூங்காக்கள், சைக்கிள் பாதைகள், படகு போக்குவரத்து ஆகியவை அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
அறிக்கை
இதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வதற்கும், திட்டத்திற்கு செலவாகும் நிதி உள்ளிட்ட விபரங்களை சேகரிப்பதற்கும், விரிவான திட்ட வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கான இ – டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், நவம்பர் 3ம் தேதி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு நடக்கவுள்ளது.
நீர்வளத்துறை பராமரிப்பில் ஆறுகள் இருந்தாலும், நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் வாயிலாக, இப்பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.