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﻿ ஓ.எம்.ஆரில் அரசு மருந்தகம் திறப்பு

﻿ ஓ.எம்.ஆரில் அரசு மருந்தகம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:25 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:25 AM

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மேட்டுக்குப்பம்: ஓ.எம்.ஆரில் 195வது வார்டு அலுவலக வளாகத்தில் நேற்று முன்தினம் அரசு மருந்தகம் திறக்கப்பட்டது.

சோழிங்கநல்லுார் மண்டலம், 195வது வார்டு அலுவலக வளாகத்தில், கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதியில், 10 லட்சம் ரூபாயில் அரசு மருந்தகம் கட்டப்பட்டது. இந்த மருந்தகம், அடையாறு மகளிர் கூட்டுறவு பண்டக சாலை வாயிலாக நடத்தப்படுகிறது.

கவுன்சிலர் ஏகாம்பரம், நேற்று மருந்தகத்தை திறந்து வைத்தார். மருந்துகள், 20 - 40 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படும் என, கூட்டுறவு பண்டக சாலை அலுவலர்கள் கூறினர்.

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