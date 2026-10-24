போரூர் ராமச்சந்திரா கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவ – மாணவியருக்கு பட்டமளிப்பு
போரூர் ராமச்சந்திரா கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவ – மாணவியருக்கு பட்டமளிப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:02 PM
போரூர்: சென்னை, போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா உயர்க்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 42வது பட்டமளிப்பு விழா, நேற்று (அக்.,22) நடந்து.
சிறப்பு விருந்தினராக, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவி அறிவியல் துறை மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், பல்கலை தேர்வில் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்ற 106 மாணவ – மாணவியருக்கு தங்கப்பதக்கங்களை வழங்கினார்.
வேந்தர் வெங்கடாசலம், இணைவேந்தர் செங்குட்டுவன், அறங்காவலர் சம்யுக்தா வெங்கடாசலம் ஆகியோர், மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மை துறைகளில் 2,116 மாணவர்களுக்கு முனைவர், முதுநிலை மற்றும் இளநிலை பட்டங்களை வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில், மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பேசியதாவது:
இந்த 21ம் நுாற்றாண்டின் புதிய தொழில்நுட்பங்களான செயற்கை நுண்ணறிவு, மரபணுவியல் மற்றும் குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை, மருத்துவத்துறையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவை கையாள்வதே, இன்றைய இளம் மருத்துவர்களின் முக்கிய சவாலாகும். பிரதமரின் ‘வளர்ந்த பாரதம் -– 2047’ என்ற இலக்கை அடைய, இளைஞர்களின் ஆற்றல் மிகவும் அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்த கல்வியாண்டில் 12 புதிய முதுநிலை மற்றும் 14 இளநிலை பட்டப்படிப்புகளை, ராமச்சந்திரா கல்வி நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. கடந்த ஆண்டில் 14 ஆயிரத்து 34 ஆய்வுக்கட்டுரைகள், 71 பதிப்புரிமைகளை பெற்றுள்ளதாக, மருத்துவக்கல்லுாரி தலைவர் பாலாஜி சிங் தெரிவித்தார்.