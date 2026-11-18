பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமான தடை :உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக 'கிரெடாய்'க்கு உத்தரவு
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமான தடை :உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக 'கிரெடாய்'க்கு உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:07 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றி, கட்டுமானங்களுக்கு அனுமதி வழங்கத் தடை விதித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகும்படி, 'கிரெடாய்' அமைப்புக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றி, 1 கி.மீ., அளவுக்கு எந்தக் கட்டுமானங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என, தென் மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம், 2025 செப்., 24ல் உத்தரவிட்டது.
இதன் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம், 2025 அக்டோபரில் கட்டுமானங்களுக்கு அனுமதி வழங்கத் தடை விதித்தது.
இதனால் கட்டுமானப் பணிகள் முடங்கியுள்ளதாகக் கூறி, பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான, 'கிரெடாய்' உள்ளிட்ட 13 பேர், உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த மனுக்களை, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது.
அப்போது, கிரெடாய் தரப்பில், 'அறிவியல்பூர்வ ஆய்வு மேற்கொள்ளாமல், கட்டுமானங்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளதால், ஏழு மாதங்களாக பணிகள் நடைபெறவில்லை.
'இதனால், கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, தீர்ப்பாய உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என வாதிடப்பட்டது.
மாநில சதுப்பு நில ஆணையம் தரப்பில், 'பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஆய்வு செய்து, திருத்தப்பட்ட இடைக்கால பாதிப்பு மண்டலத்தை வரையறுக்கப்பட உள்ளது.
'இதற்காக, 36 குறிப்பிட்ட சர்வே எண்களில், 128.19 ஹெக்டேர் பரப்பு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இதில், தனியார் பட்டா நிலங்கள் விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
சதுப்பு நிலங்களின் கள ஆய்வு, எல்லை நிர்ணயம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. எனவே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கிரெடாய் உள்ளிட்டோர், உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும்.
மேலும், சதுப்பு நிலங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை விதிகள், உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி, மாநில சதுப்பு நில ஆணையம் உள்ளிட்ட துறைகள் கள ஆய்வு, எல்லை வரையறை மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். கிரெடாய் உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் இத்துடன் முடித்து வைக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.