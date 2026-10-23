வட சென்னை அனல் மின் நிலைய வளாகத்தில் 20 ஏக்கர் பசுமை பகுதி: பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தகவல்
வட சென்னை அனல் மின் நிலைய வளாகத்தில் 20 ஏக்கர் பசுமை பகுதி: பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தகவல்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:26 PM
சென்னை: ‘வட சென்னை அனல் மின் நிலைய வளாகத்தில், மேலும் 20 ஏக்கர் பசுமை பகுதி உருவாக்கப்பட உள்ளது’ என, தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில், மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
வட சென்னையில், 11 ஆலைகளால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதாக நாளிதழ்களில் செய்தி வெளியானது. இது தொடர்பாக தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக வட சென்னை அனல் மின் நிலையம் தொடர்பாக தமிழக மின்சார வாரியம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:
வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க அனைத்து வழிகாட்டுதல்களையும் கடைபிடிக்கிறோம். மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அறிவுறுத்தல் அடிப்படையில் உரிய தடுப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம்.
மொத்தம், 549 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த வளாகத்தில், 161 ஏக்கர் பரப்பளவு பசுமை பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் அடுத்த கட்டமாக மேலும், 20 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு பசுமை பகுதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
இதற்காக, டிச., இறுதிக்குள், 2,000 மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். இந்த வளாகத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கான்கிரீட் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.