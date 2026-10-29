/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பசுமை பாரத விழிப்புணர்வு மினி மாரத்தான்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
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பசுமை பாரதத்தை உருவாக்கும் நோக்கிலும் உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், ‘ட்ரைலீவ்ஸ்’ பள்ளி குழுமம் சார்பில் மினி மாரத்தான் போட்டி சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தண்டபாணி பங்கேற்றார். போட்டியை, பள்ளி நிறுவனர் சரவணன், தாளாளர் பரமேஸ்வரி பெரியநாயகி, முதல்வர் கீதிகா சிவராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். இதில், மாணவ – மாணவியருடன் பெற்றோரும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். இடம்: தாம்பரம் அடுத்த ராஜகீழ்ப்பாக்கம்.