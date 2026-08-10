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பச்சை நிறத்தில் கழிவுநீர் தேக்கம்: வானகரம் சாலையில் சுகாதார சீர்கேடு

பச்சை நிறத்தில் கழிவுநீர் தேக்கம்: வானகரம் சாலையில் சுகாதார சீர்கேடு

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:25 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:25 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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வானகரம்: வானகரம் சாலையில் நாட்கணக்கில் தேங்கும் கழிவுநீர் பச்சை நிறத்தில் மாறியுள்ளதால், கொசு மற்றும் தொற்று கிருமிகள் உருவாகி, கடும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.

வானகரம் ஊராட்சியில் அய்யப்பன்தாங்கல் மற்றும் மதுரவாயல் - பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் சாலையாக செட்டியார் அகரம் சாலை, காவேரி தெரு உள்ளது.

இச்சாலை வானகரம் மீன் சந்தையை இணைக்கும் சாலையாக உள்ளதால், சாலையோரம் ஏராளமானோர், மீன் வெட்டி சுத்தம் செய்து கொடுக்கும் தொழில் செய்து வருகின்றனர்.

சமீபமாக பெய்து வரும் மழையால், மழைநீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து பச்சை நிறத்தில் மாறி நாட்கணக்கில் தேங்கி உள்ளது. அத்துடன், கடும் துர்நாற்றவும் வீசுகிறது. கொசு மற்றும் தொற்று கிருமிகள் உருவாகி, கடும் சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும், இதன் அருகே பலர் மீன் வெட்டும் தொழில் செய்து வருவதால், தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, கழிவு நீரை அகற்றுவதுடன், அப்பகுதியில் மீண்டும் தேங்காமல் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

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