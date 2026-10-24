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குரூப் – 4 தேர்வு இலவச வகுப்பு 26ல் தொடக்கம்

குரூப் – 4 தேர்வு இலவச வகுப்பு 26ல் தொடக்கம்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM

ADDED : அக் 23, 2026 06:57 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM ADDED : அக் 23, 2026 06:57 PM

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சென்னை: குரூப் – 4 தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், வரும் 26ம் தேதி தொடங்கும்’ என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையமான ‘டி.என்.பி.எஸ்.சி., நடத்தும், குரூப் – 4, தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு, வரும் 26ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

பயிற்சியில் சேர விரும்புவோர், https://forms.gle/N8KVmJU4a1oqJRPq7 என்ற படிவத்தில், தங்களது விபரங்களை பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, கிண்டியில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில், நேரடியாக அல்லது decgcguindy@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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