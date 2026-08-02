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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக புகார்...முடங்கியது வர்த்தகம்!: 50,000 கடைகளை மூடி வணிகர்கள் கூட்டாக போராட்டம்; டில்லி அதிகாரிகள் வந்து சமரச பேச்சு நடத்தியதால் தீர்வு

ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக புகார்...முடங்கியது வர்த்தகம்!: 50,000 கடைகளை மூடி வணிகர்கள் கூட்டாக போராட்டம்; டில்லி அதிகாரிகள் வந்து சமரச பேச்சு நடத்தியதால் தீர்வு

ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக புகார்...முடங்கியது வர்த்தகம்!: 50,000 கடைகளை மூடி வணிகர்கள் கூட்டாக போராட்டம்; டில்லி அதிகாரிகள் வந்து சமரச பேச்சு நடத்தியதால் தீர்வு

UPDATED : ஆக 02, 2026 03:13 AM

ADDED : ஆக 02, 2026 03:11 AM

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UPDATED : ஆக 02, 2026 03:13 AM ADDED : ஆக 02, 2026 03:11 AM

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சென்னை: சென்னையில், ஜி.எஸ்.டி., எனும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு என்ற பெயரில், பல லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டு அடாவடி செய்வதாகவும், அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் எனக்கோரி, சென்னை சவுகார்பேட்டை, பிராட்வே, ரிச் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 50,000த்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அடைத்து, வணிகர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக போராட்டம் நடத்தினர்.

வணிகர்களின் போராட்டம் மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்ததால், டில்லியில் உள்ள மத்திய அரசு குழுவினர் வந்து, வணிகர்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தி, போராட்டத்தை முடித்தனர். இந்த போராட்டத்தால், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வர்த்தகம் முடங்கியது. சென்னை, பிராட்வே, தங்க சாலையில் அலுமினியம், ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் விற்கும் 300 கடைகள் உள்ளன. இங்கிருந்து பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு, பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.

இந்த கடைகளில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எனும் ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள், அவ்வப்போது ஆய்வு செய்கின்றனர்.

அப்போது, கடைக்காரர்கள், ஆய்வுக்கான நோட்டீஸ் அல்லது அடையாள அட்டையை கேட்டால், அதிகாரிகள் காண்பிக்க மறுப்பதாகவும், ஆய்வு என்ற பெயரில் லஞ்சம் கேட்டு தொல்லை தருவதாகவும், வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டினர்.

சிறைபிடிப்பு

இந்நிலையில், இரு நாட்களுக்கு முன் மாலை, கடைகளுக்கு சென்ற ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகளை, 300க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் சிறைபிடித்து, கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர். யானைகவுனி போலீசார் வந்து, அதிகாரிகளை மீட்டு சென்றனர்.

இதையடுத்து, ஆய்வு என்ற பெயரில், ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்வதாக கூறி, ஸ்டீல் வணிகர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் நேற்று முன்தினம், கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினர்; கடைகள் முன் திரண்டு ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்தினர்.

தொடர்ந்து, ஸ்டீல், நகைக்கடை, வெள்ளி, எலக்ட்ரிகல்ஸ் உட்பட 52 சங்கங்கள் இணைந்து, அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தின.

அவசர கூட்டம்

இதில், நெருக்கடி தரும் அதிகாரிகளை கண்டிப்பதோடு, வியாபாரிகளுக்கு ஆதரவாக பெரியளவில் போராட்டம் நடத்துவது என முடிவெடுத்தனர்.

அதன்படி இரண்டாவது நாளாக நேற்றும், பூங்கா நகர் தங்க சாலையில் 300 கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.

அவர்களுக்கு ஆதரவாக சவுகார்பேட்டையில் வைரம், தங்கம், வெள்ளி நகைகள் கடைகள்; அண்ணா சாலை ரிச் தெருவில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ், மொபைல் போன் பழுதுபார்ப்பு கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.

அதேபோல், பிராட்வேயில் பிளாஸ்டிக் கடைகள், ஸ்டேஷனரி, மளிகை கடைகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் கடைகளும் அடைக்கப்பட்டன. சில்லரை மற்றும் மொத்த விற்பனை கடைகள் என, ஒரே நாளில், 50,000க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைக்கப்பட்டன. இதனால், கடந்த இரு நாட்களில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது.

இப்பிரச்னை பூதாகரமானதை அறிந்து, டில்லியில் உள்ள மத்திய ஜி.எஸ்.டி., துறை உயர் அதிகாரிகள், சென்னைக்கு விரைந்தனர். நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஜி.எஸ்.டி., கமிஷனர் அலுவலகத்தில், அதன் கமிஷனர் பிரதீப் குமார் சுமன் தலைமையில், அவசரமாக சமரச பேச்சு நடந்தது.

நெருக்கடி

தமிழ்நாடு வணிகர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் வினோத் நாயர் தலைமையில், 15க்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் பங்கேற்றனர். காலை 11:00 மணி தொடங்கி கூட்டம், இரவு 7:00 மணி வரை நடந்தது.

கூட்டத்தில், 'இரு நாட்களுக்கு முன், ஆய்வுக்கு வந்த ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகளிடம் அடையாள அட்டை இல்லை.

இதனால்தான் பிரச்னை ஏற்பட்டது' என, வணிகர்கள் கூறினர். மேலும், 'ஆய்வு என்ற பெயரில் அடிக்கடி வந்து, லட்சக்கணக்கில் லஞ்சம் கேட்கின்றனர். வணிகர்களின் பிரச்னைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். வியாபாரிகள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகளை நீக்க வேண்டும்' என்றனர்.

அதற்கு உயர் அதிகாரிகள், 'இப்பிரச்னை குறித்து ஆய்வு செய், வரும் 4ம் தேதி மாலைக்குள் பதில் அளிக்கப்படும்' என்றனர். இதையடுத்து வணிகர்கள், போராட்டத்தை கைவிடுவதாக தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து, வணிகர்கள் கூறியதாவது:

தங்க சாலையில் உள்ள கடைகளில், சோதனை என்ற பெயரில், ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் அத்துமீறி வருகின்றனர். பல கடைகாரர்களிடம், 50 லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் கேட்டு நெருக்கடி தருகின்றனர்.

இரு நாட்களுக்கு முன், ஸ்டீல் பாத்திர கடையின் உரிமையாளரிடம், 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியதாக புகார் வந்தது. ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் செயலால், மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவேதான் வேறு வழியின்றி போராட்டம் நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



அதிகாரிகளை சிறைபிடித்த 10 பேர் மீது வழக்கு
பூங்கா நகர், தங்க சாலையில் கடைகளுக்கு ஆய்வு செய்ய வந்த ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகளை, சில வியாபாரிகள் சிறைபிடித்தனர். இச்சம்பவத்தில் 10 பேர் மீது, யானைகவுனி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். இதில், பாத்திர கடையின் உரிமையாளரான பூந்தமல்லியைச் சேர்ந்த நிர்வண் ஜெயின், 32, என்பவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.



என்.எஸ்.சி., போஸ் சாலை, சவுகார்பேட்டை

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