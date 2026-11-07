கடனை அடைக்க பெண்ணிடம் வழிப்பறி: ஐ.டி., ஊழியர் கைது
கடனை அடைக்க பெண்ணிடம் வழிப்பறி: ஐ.டி., ஊழியர் கைது
ADDED : நவ 06, 2026 08:21 PM
தாம்பரம்: பங்கு சந்தையில் பணத்தை இழந்து கடனாளியான 46 வயதுடைய ஐ.டி., நிறுவன ஊழியர், தாம்பரம் அருகே பெண்ணிடம் செயினை பறிக்க முயன்று கைதானார்.
சிட்லப்பாக்கம், டாக்டர் அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்தவர் புவனேஸ்வரி, 24; தாம்பரத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் ஊழியர்.
நேற்று (நவ.,5), தாம்பரம் சானடோரியத்தில் உள்ள நடைமேம்பாலத்தில் தங்கியுள்ள ஆதரவற்றோருக்கு, லட்டு வழங்கினார்.
அங்கு வந்த வாலிபர், புவனேஸ்வரி கண்களில் திடீரென ‘பெப்பர் ஸ்பிரே’ அடித்து, அவர் அணிந்திருந்த செயினை பறிக்க முயன்றார். சுதாரித்த புவனேஸ்வரி சத்தம் போடவே, அங்கிருந்தோர் அந்த நபரை பிடித்து, போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில் அந்த நபர், பல்லாவரம் அடுத்த பம்மலைச் சேர்ந்த குப்புசாமி, 46, என்பது தெரியவந்தது. ஓ.எம்.ஆரில் உள்ள தனியார் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வருவதும், ‘ஆன்லைன்’ பங்கு சந்தையில் பணத்தை இழந்ததும் தெரிந்தது.
மேலும், பலரிடம் வாங்கிய கடனை அடைக்க, 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு வீட்டை விற்றதும், ஆனாலும் கடன் தொல்லை தீராததால், செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து குப்புசாமியை, தாம்பரம் போலீசார் இன்று (நவ.,6) கைது செய்தனர்.