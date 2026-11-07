அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் மீது வழக்கு பதிய வழிகாட்டு விதிமுறை: ஐகோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு
அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் மீது வழக்கு பதிய வழிகாட்டு விதிமுறை: ஐகோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:44 PM
சென்னை: அரசியல் பேச்சுக்கள், சமூக வலைதள பதிவுகள் தொடர்பாக, குற்றவியல் சட்டங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க, வழிகாட்டு விதிமுறைகளை வகுக்க, தமிழக டி.ஜி.பி.,க்கு உத்தரவிடக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சையது ஆலிம் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:
அரசுக்கு எதிராக விமர்சனம், கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடும் அரசியல் விமர்சகர்கள், சமூக ஆர்வலர்களுக்கு எதிராக குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்வது அதிகரித்து வருகிறது. இது சம்பந்தமான புகார்களை முறையாக ஆய்வு செய்யாமல், காவல் துறையினர் இயந்திரத்தனமாக வழக்குப்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., மார்க்கண்டேயன், 'ஜென் ஸி' என்ற இளம் தலைமுறையினர் பிரிவு தலைவர் அன்பானந்தன் மற்றும் வினோத் சூர்யகுமார் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
பேச்சு சுதந்திரம் என்ற ஜனநாயக உரிமைக்கு எதிரான புகார்களை கையாள, காவல் துறையினருக்கு வழிகாட்டு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட வேண்டும். 'அரசியல் பேச்சுக்கள், சமூக வலைதள பதிவுகள் தொடர்பாக குற்றவியல் சட்டங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க, புகார் குறித்து ஆரம்ப கட்ட விசாரணை நடத்த வேண்டும்; மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லாமல் வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது' என்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை, தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றம் வகுத்துள்ளது.
அதேபோல், தமிழகத்திலும் வழிகாட்டு விதிமுறைகளை வகுக்க தமிழக டி.ஜி.பி.,க்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.