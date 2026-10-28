காவல் படை பயிற்சி மையத்தில் துப்பாக்கி, தோட்டா கண்காட்சி
காவல் படை பயிற்சி மையத்தில் துப்பாக்கி, தோட்டா கண்காட்சி
ADDED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ஆவடி: ஆவடியில் உள்ள தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை பயிற்சி மையத்தில், துப்பாக்கி, தோட்டா கண்காட்சி இன்று (அக்.,27) நடந்தது.
இங்கு, தேசிய காவல் துறை வீரவணக்க நாள் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு காவல் படை பயிற்சி மைய தளவாய் விஜயகுமார் மற்றும் துணை தளவாய் சந்திரமோகன் தலைமையில் சிறப்பு கண்காட்சி நடந்தது.
கண்காட்சியில், காவல் துறையில், 70 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்து தற்போது வரை பயன்படுத்தக்கூடிய கை துப்பாக்கிகள், பேட்டரியில் இயங்கும் ‘க்ரீனாடு’ கையடி குண்டுகள், கண்ணிவெடிகள், ரைபிள், பிஸ்டல், ஏ.கே., 47, எஸ்.எல்.ஆர்., துப்பாக்கி, ரேஞ்சர் துப்பாக்கி உள்ளிட்ட தோட்டாக்கள் பல்வேறு வகையான துப்பாக்கிகள் இடம் பெற்று இருந்தன.
மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கக்கூடிய விஜயந்தா பள்ளி மாணவ – மாணவியர், 100க்கும் மேற்பட்டோர் கண்காட்சியை ரசித்து மகிழ்ந்தனர். அவர்களுக்கு காவல் துறை மற்றும் பொதுமக்கள் நல்லுறவு பற்றி கட்டுரை, பேச்சு போட்டி நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.