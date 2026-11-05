துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் குளத்தில் கண்டெடுப்பு
துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் குளத்தில் கண்டெடுப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:03 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 06:11 PM ADDED : நவ 04, 2026 06:03 PM
மேடவாக்கம்: மேடவாக்கம், பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் உள்ள நல்ல தண்ணீர் குளத்தை, துார்வாரி சுத்தம் செய்யும் பணியை, 'யதா க்ரீன்' தொண்டு நிறுவனம், இரு மாதங்களாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
தொண்டு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மகேஷ், 45, குளத்தின் படிகளை, இன்று (நவ.,4) காலை சுத்தம் செய்தபோது, ஐந்து துப்பாக்கி தோட்டாக்களை கண்டெடுத்தார். மேடவாக்கம் போலீசார், அங்கு வந்து ஆய்வு செய்ததில், அவை பழைய 303 ரக துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் என்பது உறுதியானது.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், இந்த தோட்டாக்களை குளத்தில் யார் வீசியிருப்பர் என விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதே குளத்தில், கடந்த செப்., 24ல், 800 ஆண்டுகள் பழமையான வட்டெழுத்துக்களுடன் கூடிய துாம்பு கல்வெட்டு ஒன்று கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.