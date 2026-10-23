ஹேண்ட்பால்: எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா அணி ‘சாம்பியன்’

ADDED : செப் 30, 2026 04:13 PM
சென்னை: மாவட்ட அளவில் கல்லுாரி மாணவியருக்கான முதல்வர் கோப்பை ஹேண்ட்பால் போட்டியில், எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா மகளிர் கல்லுாரி அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
தமிழ்நாடு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டு போட்டிகள், தமிழகம் முழுதும் நடந்து வருகின்றன. அந்தவகையில், சென்னை மாவட்ட அளவில் கல்லுாரி மாணவியருக்கான ஹேண்ட்பால் போட்டி, கீழ்ப்பாக்கம், செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.
இப்போட்டியில், டபிள்யூ.சி.சி., – ஒய்.எம்.சி.ஏ., – எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா, எத்திராஜ், பி.டபிள்யூ.சி., – பிரசிடென்சி, எம்.ஜி.ஆர்., – வேல்ஸ் உள்ளிட்ட கல்லுாரிகளின் அணிகள் பங்கேற்றன.
இதன் இறுதிப்போட்டியில், எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா கல்லுாரி மற்றும் ஒய்.எம்.சி.ஏ., அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தன. போட்டியின் தொடக்கம் முதலே, துல்லியமான பாஸ் மற்றும் கோல்களால் எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா அணியினரின் கை ஓங்கியது. முடிவில், 14 – 6 என்ற கோல் கணக்கில் ஒய்.எம்.சி.ஏ., அணியை தோற்கடித்து, சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது. இரண்டாவது இடத்தை ஒய்.எம்.சி.ஏ., அணியும், மூன்றாவது இடத்தை எம்.ஜி.ஆர்., ஜானகி கல்லுாரி அணியும் பிடித்தன.