டேபிள் டென்னிஸ் அரையிறுதிக்கு ஹஷ்னா, வர்னிகா முன்னேற்றம்
டேபிள் டென்னிஸ் அரையிறுதிக்கு ஹஷ்னா, வர்னிகா முன்னேற்றம்
ADDED : அக் 17, 2026 05:19 PM
சென்னை: மாநில டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், சென்னையின் ஹஷ்னா திரிவேதி, 13, வர்னிகா, 15, ஆகியோர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் சங்கம் சார்பில், மாநில தரவரிசை ஏழாவது மேசைப்பந்து போட்டி, சென்னை ஐ.சி.எப்., உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது.
பல மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 300-க்கும் அதிகமான வீரர் – வீராங்கனையர் போட்டியிடுகின்றனர். முதல் நாளில், பெண்கள் பிரிவுகளுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதன் 13 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவு காலிறுதியில், சென்னையின் பெஸ்ட்ஷாட் அணியின் ஹஷ்னா திரிவேதி, 13 – -11, 12 – -10, 11- – 4 என்ற கணக்கில், பி.டி.டி.ஏ., அணியின் லதிகாஸ்ரீயை வீழ்த்தினார்.
முன்னதாக நடந்த சுற்றில் முதல்நிலை வீராங்கனையான சஹானாவை, 12, அதிரடியாக வீழ்த்தி ஹஷ்னா அசத்தினார்.
அதேபோல், 19 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவு காலிறுதியில், எஸ்.எஸ்.ஏ.-இ.ஆர்.டி., அணியின் வர்னிகா, மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான மயிலாப்பூர் கிளப்பின் ஷர்வானி, 18, என்பவரை 7- – 11, 4 – -11, 11 – -7, 11 – -5, 11 – -8 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார்.
வயது 17க்கு உட்பட்டோருக்கான பிரிவில் மெர்சி, 17, பூஜாஸ்ரீ, 17, வர்னிகா, 15, அனன்யா, 16, ஆகியோர் காலிறுதியில் வெற்றி பெற்றனர். 15 வயது பிரிவில் வர்னிகா, பவித்ரா ஆகியோர், அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர். 13 வயது பிரிவில் ஹஷ்னாவுடன் ஹர்ஷிகா, மமதி, பிரதிகா ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனர்.