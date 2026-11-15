மருத்துவ துறை சுற்றறிக்கைக்கு பிறகும் சென்னை பல்கலையில் சுகாதார சீர்கேடு
மருத்துவ துறை சுற்றறிக்கைக்கு பிறகும் சென்னை பல்கலையில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:12 PM
சென்னை: பல்கலைகளை துாய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, மருத்துவ துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பிய பின்னரும், சென்னை பல்கலையில் தண்ணீர் தேங்கி கழிவுநீராக மாறியிருப்பதோடு குப்பை கூளங்கள் நிறைந்து, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக, மாணவர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
நுாற்றாண்டு பழமையான சென்னை பல்கலையில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பட்ட மேற்படிப்பு, ஆராய்ச்சி படிப்பு பயின்று வருகின்றனர்.
இருப்பினும், பல்கலை வளாகத்தில் மாணவர்களுக்கு போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என, தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
கிண்டி, அண்ணா பல்கலை வளாகத்தில், மாணவர்களுக்கு, நுண்ணி காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதில், மாணவர் ஒருவர் பலியான சம்பவம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுதும் பல்கலை வளாகங்களில் துாய்மையாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என, உயர்கல்வித் துறையும், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் அறிவுறுத்தின.
இருப்பினும், சென்னை பல்கலையில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதும், பழைய பொருட்கள் அகற்றப்படாமல் தேங்கி கிடப்பதும் தொடர்கிறது.
பல்கலையின் முதன்மை வளாகத்தின் தரை தளத்தில் அட்டை பெட்டிகளும், பழைய பொருட்களும் கழிப்பறை அருகே குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தவிர, போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால், கழிப்பறைகளை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
மேலும், ‘செனட் ஹால்’ எனும் பழமையான கட்டடத்தின் அருகே சுரங்கம் போன்ற பகுதியில், பயன்படுத்தப்படாத கழிப்பறை உள்ளது.
தற்போது பெய்துள்ள மழையில், அந்த சுரங்கம் பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கி, குப்பை கூளங்களாக காட்சி அளிக்கின்றன. இது, நோய் தொற்றுக்கு வழி வகுக்கும் என, மாணவர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
பல்கலையில் போதிய அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவும், அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.