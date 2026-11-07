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தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று கனமழை எச்சரிக்கை
தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று கனமழை எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 AM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 AM
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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை: தெற்கு கேரள கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால், தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் வளி மண்டலத்தில், ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது.
* தேனி,
* திண்டுக்கல்,
* மதுரை,
* துாத்துக்குடி,
* ராமநாதபுரம்,
* புதுக்கோட்டை,
* சிவகங்கை
ஆகிய 7 மாவட்டங்களில், இன்று இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தென் கிழக்கு வங்கக்கடலில் நவம்பர் 13ம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது; நவம்பர் 15ம் தேதி வலுப்பெறக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.