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மழை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க சென்னை மக்களுக்கு உதவி எண் அறிவிப்பு
மழை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க சென்னை மக்களுக்கு உதவி எண் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:27 PM
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சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க , மண்டல வாரியாக உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
மழைக்கால பாதிப்புகள் ட்ரோன் வாயிலாக, மழைநீர் தேங்கும் இடங்கள், கால்வாய்கள், சாலைகள் உள்ளிட்டனை ஆய்வு செய்யப்படும். அத்துடன், மாநகராட்சியின், 1913 உதவி எண் மையம், 94450 61913 என்ற வாட்ஸாப் எண், நம்ம சென்னை செயலி, சமூக வலைதளங்களில் பெறப்படும் புகார்களுக்கும் உடனடி தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும்.
அத்துடன், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தல்படி , மண்டல வாரியாக உதவி எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.