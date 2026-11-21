எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை உருவாக்கிய நீரிழிவு சிகிச்சைக்கான மூலிகை மருந்து: ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்
எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை உருவாக்கிய நீரிழிவு சிகிச்சைக்கான மூலிகை மருந்து: ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்
ADDED : நவ 21, 2026 09:08 PM
சென்னை: எஸ்.ஆர்.எம்., அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உருவாக்கிய நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்தும் மூலிகை மருந்தை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் உரிமை, டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள ரமாடா பிளாசா ஹோட்டலில், இதற்கான ஒப்பந்தம் நிகழ்ச்சி, எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலையின் வேந்தரான பாரிவேந்தர் தலைமையில், நேற்று (நவ.,20) நடந்தது.
இதுகுறித்து, பாரிவேந்தர் கூறியதாவது:
எஸ்.ஆர்.எம்., கல்வி நிறுவனத்தின் இந்திய மருத்துவ முறைகள் நிறுவன முதல்வர் சதீஷ்குமார், அவரது ஆராய்ச்சி குழுவினால், மூலிகை தயாரிப்பு மருந்து உருவாக்கப்பட்டது.
இவை, நீரிழிவு நோய் என்ற சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு மூலிகைககளின் கூட்டு சேர்க்கையாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காகன காப்புரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
இந்த காப்புரிமை பெற்ற மூலிகை மருந்தை இந்தியா முழுதும் தயாரித்து விற்பதற்காக, ‘டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ்’ நிறுவனத்திற்கு பிரத்யேக உரிமை வழங்கி ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது.
மூலிகை மருந்தை உருவாக்கிய மருத்துவ குழுவினருக்கு பாராட்டுக்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை துணைவேந்தர் முத்தமிழ்ச்செல்வன், பதிவாளர் பொன்னுசாமி, டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீவர்மா, இயக்குனர் ஹெனோக் மார்சியோ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.