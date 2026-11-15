ஐகோர்ட் நுழைவாயில்கள் நாளை இரவு வரை மூடல்

UPDATED : நவ 14, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:12 PM
சென்னை: ஆண்டுதோறும் கடைபிடிக்கப்படும் சம்பிரதாயத்தின்படி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் அனைத்து நுழைவாயில்களும், நாளை (நவ.15) இரவு வரை, 24 மணி நேரம் மூடப்படுகின்றன.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் அனைத்து நுழைவாயில்களும் ஆண்டுதோறும் ஒருநாள் முழுதும் மூடப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டும் அனைத்து நுழைவாயில்களும் இன்று இரவு 8:00 மணி முதல் நாளை(நவ.15) இரவு 8:00 மணி வரை மூடப்படுவதாக, உயர் நீதிமன்ற நிர்வாகப் பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 150 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்டது. தினமும் ஏராளமான வழக்கறிஞர்களும் பொதுமக்களும் வந்து செல்கின்றனர். நீதிமன்றம் மக்களுக்கான பொது இடமல்ல; அது அரசு சொத்து என்பதை நினைவூட்டும் வகையில், இந்த நடைமுறை பல ஆண்டுகளாகப் பின்பற்றப்படுகிறது.
பொதுவாக சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு விடுமுறை என்றாலும், வழக்கறிஞர்கள் அலுவல் நிமித்தமாகவும், பொதுமக்கள் அவர்களைச் சந்திக்கவும் வந்து செல்வர்.
ஆனால், அறிவிக்கப்பட்ட 24 மணி நேரமும் வழக்கறிஞர்கள், பொதுமக்கள் என, யாருக்கும் உயர் நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் நுழைய அனுமதி கிடையாது.