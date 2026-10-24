தேவநாதனுக்கு அவகாசம் நீட்டிக்க மறுப்பு 31க்குள் சரணடைய ஐகோர்ட் உத்தரவு
தேவநாதனுக்கு அவகாசம் நீட்டிக்க மறுப்பு 31க்குள் சரணடைய ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
சென்னை: நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தேவநாதன், மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வழங்கப்பட்ட கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வரும் 31ம் தேதிக்குள் சிறையில் சரணடைய உத்தரவிட்டுள்ளது.
மயிலாப்பூரில் செயல்படும், ‘தி ஹிந்து பெர்மனன்ட் பண்ட்’ நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த 100க்கும் மேற்பட்டோரிடம் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, அதன் இயக்குநர் தேவநாதன் உள்ளிட்டோர் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து, தேவநாதன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதற்கிடையே, அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற அனுமதி கோரி தேவநாதன் தரப்பில், உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், எட்டு வாரங்கள் சிகிச்சை பெற அனுமதி வழங்கியது.
இந்த அவகாசத்தை மேலும் நீட்டிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு, நீதிபதிகள் சுந்தர்மோகன், ஜி.கே.முத்துகுமார் அடங்கிய அமர்வு முன், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்க தேவநாதன் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த முதலீட்டாளர்கள் தரப்பு, மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு முரணாக உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது. கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க எந்தக் காரணமும் இல்லை. மேலும், வரும் 31ம் தேதிக்குள் தேவநாதன் சிறையில் சரணடைய வேண்டும். அவர் சரணடையும் நாளில், அரசு மருத்துவக் குழு, அவரது உடல்நிலையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.