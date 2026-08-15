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'பாரத ஒற்றுமையே ஹிந்து தர்மம்'

'பாரத ஒற்றுமையே ஹிந்து தர்மம்'

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:36 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 08:34 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:36 PM ADDED : ஆக 13, 2026 08:34 PM

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சென்னை: தக் ஷிணாம்னாய சிருங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடம் சார்பில், 'வந்தே குருபரம்பராம்' நிகழ்ச்சியின் நிறைவு நிகழ்ச்சி, ஆழ்வார்பேட்டை, நாரதகான சபாவில் நடந்தது.

இதில், சிக்கில் குருசரணின் கர்நாடக சங்கீத இசை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அவருக்கு பக்கவாத்தியமாக, ராமகிருஷ்ணன் வயலின், கணபதிராமன் மிருதங்கம் வாசித்தனர். இடையிடையே, 'அத்வைத தத்துவம்' என்ற தலைப்பில், வித்வான் மணிகந்தன் சொற்பொழிவாற்றினார்.

அவர் பேசியதாவது:

பிரும்மசூத்ர பாஷ்யம், பகவத் கீதை, பிரம்மவித்யா குருபரம்பராவைத் தொடர்ந்து, தட்சிணாமூர்த்தியின் மனதிலிருந்த தத்துவத்தை, சனகாதிகள் பெற்றனர்.

கிருஷ்ணர், கோபிகையரிடம் தத்துவத்தை எப்படி கற்பித்தார். பின் அதை, வியாசர் எப்படி எழுத்தாக மாற்றினார் என்பதை அனைவரும் அறிய வேண்டும். அதுதான், ஆதிசங்கரரின் வாழ்வியலுடன் கலந்த எளிமையான தத்துவமாக மாறியது.

அவர், பாரதம் என்ற இந்த புனித பூமியில் அரசியல், பூகோள வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஆன்மிகம், பண்பாட்டு ரீதியாக ஒரே தேசம் என்பதை உணர்த்தினார்.

அதற்காக, வடக்கில் பத்ரிநாத், மேற்கில் துவாரகா, கிழக்கில் பூரி, தெற்கில் சிருங்கேரி என, நான்கு திசைகளிலும் ஆம்னாய பீடங்களை நிறுவி, நான்கு வேதங்களின் கருத்துகளின் வாயிலாக, மக்களின் ஒற்றுமைக்கு வழிகாட்டினார்.

அதற்காக, வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு என, நான்கு திசைகளிலும் உள்ள முனிவர்கள், அறிஞர்கள், குருமார்களின் வாயிலாக, தேசம் முழுதும் பயணிக்கச் செய்து, மக்களின் புனித யாத்திரையை வலுப்படுத்தினார்.

அவரின் வழியில்தான், தக் ஷிணாம்னாய சிருங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடாதிபதிகள், தட்சின பாரதம் எனும் தென் மாநில மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு, குருமார்களின் வாயிலாக தர்மத்தின் வழியில், வேத பாட சாலைகளின் வாயிலாக வழிகாட்டி வருகிறது. அந்த வகையில், பாரத ஒற்றுமைதான், ஹிந்து மதத்தின் உயர்ந்த தத்துவம். அனைவரையும் சமமாக பாவிப்பதுதான் ஹிந்து தர்மம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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