சிகிச்சை குறைபாட்டால் நோயாளி இறப்பு: மருத்துவமனைக்கு ரூ.25 லட்சம் அபராதம்
சிகிச்சை குறைபாட்டால் நோயாளி இறப்பு: மருத்துவமனைக்கு ரூ.25 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:07 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:25 PM
சென்னை: காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெறும்போது உயிரிழந்த சங்கர், 45, என்பவரது குடும்பத்துக்கு, 25.50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, போரூர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவமனைக்கு, மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, சிட்லபாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சங்கர். கடந்த 2008, ஜூலை, 18ம் தேதி காய்ச்சல் காரணமாக போரூர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்புகளுக்கான காரணத்தை, மருத்துவர்கள் உரிய நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கவில்லை. இதனால், உடல்நிலை மோசமடைந்த சங்கர், அதே ஆண்டு ஆக., 10ம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி, நுகர்வோர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பையா பிறப்பித்த உத்தரவு:
மருத்துவ ஆவணங்களின்படி, நரம்பியல் பாதிப்பு தொடர்பாக, ஜூலை 24ம் தேதி பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், அதற்கான ஊசி மறுநாள் தான் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிகிச்சை அளிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்கு மருத்துவமனை உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை. தொடர் காய்ச்சல், நரம்பியல் பாதிப்பு, சிகிச்சையில் தாமதம், மருத்துவ ஆவணங்களில் முரண்பாடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மருத்துவச் சிகிச்சையில் குறைபாடு உறுதியாகிறது.
எனவே, மருத்துவச் செலவு, குடும்ப இழப்பு, மன உளைச்சல் ஆகியவற்றுக்கு 25 லட்சம் ரூபாயும், வழக்குச் செலவுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாயும் சேர்த்து மொத்தம் 25.50 லட்சம் ரூபாயை, எட்டு வாரங்களுக்குள், மருத்துவமனை நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும். தவறினால், 9 சதவீத வட்டி செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.