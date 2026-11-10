பிரிந்து வாழும் மனைவியின் புகைப்படம் ஆபாசமாக சித்தரித்த கணவர் கைது
பிரிந்து வாழும் மனைவியின் புகைப்படம் ஆபாசமாக சித்தரித்த கணவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
பெருங்களத்துார்: பிரிந்து வாழும் மனைவியின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து, சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்ற முயன்ற கணவர் நிரஞ்சன், 31, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
புது பெருங்களத்துாரைச் சேர்ந்த 30 வயது பெண்ணிற்கும், கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த ஊரப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நிரஞ்சன், 31, என்பவருக்கும், கடந்த 2019ம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளது.
திருமணத்தின்போது பெற்றோர் வழங்கிய நகைகளை அப்பெண், ஊரப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் வங்கி பெட்டகத்தில் வைத்துள்ள நிலையில், நாளடைவில், நகைகள் ஒவ்வொன்றாக காணாமல் போனது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து விசாரித்தபோது, ஐஸ்வர்யாவுக்கு தெரியாமல் நிரஞ்சன் நகைகளை விற்றும், அடமானம் வைத்தும் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தது தெரிய வந்தது. இதனால், இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
விரக்தியடைந்த அப்பெண், கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் குழந்தையுடன் தாய் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, அவரது கணவரின் மொபைல் போனையும் எடுத்து சென்றுள்ளார்.
பின், கணவரின் மொபைல் போனை பார்த்தபோது, அதில் தன் புகைப்படங்கள் ஏ.ஐ., தொழில் நுட்பத்தின் மூலம் ஆபாசமாக ‘மார்பிங்’ செய்யப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
மேலும், தன் அனுமதியின்றி எடுக்கப்பட்ட அந்தரங்க காட்சிகள், தன் தாயுடன் தவறான உறவில் இருப்பது போல சித்தரிக்கப்பட்ட படங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பல பெண்களின் புகைப்படங்களும் ஆபாசமாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இது குறித்து கேட்டபோது, புகைப்படங்களை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்துவிடுவதாக நிரஞ்சன் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, பீர்க்கன்காரணை காவல் நிலையத்தில் அப்பெண் புகார் அளித்தார். ஆனால் போலீசார் முறையாக விசாரிக்கவில்லை என்றும், நிரஞ்சனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜியிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவரது உத்தரவை அடுத்து, பீர்க்கன்காரணை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நிரஞ்சனை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.