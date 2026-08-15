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மனைவியை கத்தியால் தாக்கிய கணவர் கைது

மனைவியை கத்தியால் தாக்கிய கணவர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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வானகரம், ஆக. 15-–

வானகரத்தில் மூத்த தம்பதி இடையே ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில், மனைவியை கத்தியால் தாக்கி கொலை செய்ய முயன்ற கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

வானகரம், போரூர் கார்டன் பகுதியில் வசிப்பவர் வருபவர் விஜயலஷ்மி, 52. இவரது கணவர் பாண்டியன், 63; மாநகர பஸ் நடத்துனராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.

மூத்த தம்பதியான இவர்களுக்குள் அடிக்கடி குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. கடந்த 12ம் தேதி இரவு இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் முற்றியதில் ஆத்திரமடைந்த பாண்டியன், மனைவியை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, வீட்டில் இருந்த கத்தியால் தாக்கியதில், விஜயலஷ்மிக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டது.

புகாரின்படி, வானகரம் போலீசார், பாண்டியனை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். 

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