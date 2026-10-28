ஆபாசமாக பேசியவரின் கடையை நொறுக்கிய கணவர்

UPDATED : அக் 28, 2026 12:24 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:24 AM
வண்ணாரப்பேட்டை: மனைவியை ஆபாசமாக பேசிய ஆத்திரத்தில், பேக்கரி கடைக்காரை தாக்கி, அவரது கடையை அடித்து நொறுக்கிய அப்துல் ரகுமான், 25, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தில் பேக்கரி கடைக்காரரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த 25 வயது பெண், அதே பகுதியில் கந்தசாமி நாதன், 58, என்பவருக்கு சொந்தமான பேக்கரி கடையில் பணிபுரிந்தார்.
நேற்று அப்பெண்ணிடம், கந்தசாமிநாதன், ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து அப்பெண், தன் கணவர் அப்துல் ரகுமானிடம், 25, தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து அப்துல் ரகுமான், தனக்குத் தெரிந்த 10 பேருடன் பேக்கரிக்கு சென்று, கந்தசாமி நாதனிடம் தட்டிக்கேட்டுள்ளார். அப்போது ஆத்திரத்தில் அப்துல் ரகுமான் கந்தசாமி நாதனை தாக்கியதோடு, கடையையும் அடித்து நொறுக்கினார்
இது குறித்து விசாரித்த வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார், நேற்று மாலை அப்துல் ரகுமானை கைது செய்தனர். மேலும், பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் கந்தசாமி நாதன் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது.
இதை கண்டித்து, அப்துல் ரகுமானின் உறவினர்கள், நேற்று இரவு 7:00 மணிக்கு மின்ட், பார்த்தசாரதி மேம்பாலம் அருகே, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார், அவர்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தியதை அடுத்து, கலைந்து சென்றனர்.