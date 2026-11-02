ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கடன் வழங்கிய ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி: ரூ.7.60 லட்சம் அபராதம்
ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கடன் வழங்கிய ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி: ரூ.7.60 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:54 PM
சென்னை: ‘டிஜிட்டல் கைது’ மோசடியில் சிக்கியவருக்கு, உரிய ஆவணங்களைச் சரிபார்க்காமல் வழங்கிய 20 லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் கடனை ரத்து செய்து, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு 7.60 லட்சம் ரூபாய் திருப்பி வழங்க, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கிக்கு சென்னை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பம்மல், சங்கர் நகரைச் சேர்ந்தவர் சுபாஷ். இவருக்கு 2024 ஆக., 5ம் தேதி மர்ம நபர் ஒருவர் போன் செய்து, மும்பை சைபர் கிரைம் போலீஸ் அதிகாரி என அறிமுகனார். சுபாஷ் ஆர்டர் செய்த கூரியரில் சட்டவிரோத போதைப் பொருள் இருப்பதாகக் கூறி, வீடியோ கால் வாயிலாக அவரை, ‘டிஜிட்டல் கைது’ செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி செயலி வாயிலாக, சுபாஷ் பெயரில் 20 லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் கடன் பெற்று, அதில் 6.99 லட்சம் ரூபாயை வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றி மோசடி செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து நுங்கம்பாக்கம் வங்கி கிளையில் புகார் அளித்த சுபாஷ், கடனை ரத்து செய்யக் கோரினார். வங்கி மறுத்ததால், மாதம் 37,966 ரூபாய் வீதம் 17 தவணைகளைச் செலுத்திய அவர், சென்னை வடக்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த தலைவர் கோபிநாத், உறுப்பினர்கள் சிவக்குமார், கவிதா கண்ணன் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
கடன் வழங்குவதற்கு முன், ‘ஓ.டி.பி.,’ சரிபார்ப்பு மட்டும் போதாது. ஏற்கனவே 15 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றிருந்த மனுதாரருக்கு கூடுதல் கடன் வழங்குவதற்கான காரணம், ஆவணங்களை வங்கி சரிபார்க்கவில்லை. மேலும், கடன் தொகை சில மணி நேரங்களிலேயே பல கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதையும் தடுக்கவில்லை. இதனால், வங்கியின் சேவையில் குறைபாடு உறுதியாகிறது.
எனவே, 20 லட்சம் ரூபாய் கடனை ரத்து செய்து, 45 நாட்களுக்குள் கடனின்மை சான்று வழங்க வேண்டும். மேலும், மனுதாரர் செலுத்திய தவணைகள் உள்ளிட்ட 7.60 லட்சம் ரூபாயை, அதே காலக்கெடுவுக்குள் திருப்பி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.