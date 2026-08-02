'பள்ளிக்கல்வி சரியாக இருந்தால் தேசப்பற்று தானாக வந்து விடும்'
'பள்ளிக்கல்வி சரியாக இருந்தால் தேசப்பற்று தானாக வந்து விடும்'
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:44 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM
சென்னை:''பள்ளிக்கல்வி சரியாக இருந்தால் தேசப்பற்று தானாக வந்து விடும்,'' என, தமிழக அரசின், 'துாய தமிழ் பற்றாளர் விருது' பெற்ற, தமிழ் மணிகண்டன் தெரிவித்தார்.
'விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்' அமைப்பின் மூத்த தலைவர் வேதாந்தம்ஜியின் தலைமையில், 'தமிழ் முற்றம்' அமைப்பின் கூட்டம், சென்னை தி.நகரில் நேற்று நடந்தது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக, பங்கேற்ற தமிழ் மணிகண்டன், 'தாயின் மணிக்கொடி' என்ற தலைப்பில் பேசியயதாவது:
பல போராட்டங்கள், தியாகங்களை சுமந்து, நாம் சுதந்திரம் பெற்றுள்ளோம். தாய் மொழி, தாய் நாட்டுப் பற்றை ஒருபோதும் நாம் விடக் கூடாது; ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்வில் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவை நம் இரு கண்கள் போன்றவை.
அனைவரும் பிற மொழி கலக்காத, தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். பிள்ளைகளுக்கு தன் குடும்பம் குறித்தும், தன் தாய், தந்தையர் குறித்தும் சொல்லித் தர வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு சரியான வயதில், சரியானவற்றை சொல்லித்தர வேண்டும்.
பள்ளிக் கல்வியை சரியான வகையில் கற்றுத் தந்தால், மாணவர்களுக்கு 'பற்று' உருவாகும். பற்று என்பதே, மொழிக்கும், நாட்டிற்கும் பொதுவானதாக உள்ளது. இதை செய்தாலே, ஒவ்வொருவரிடமும் தேசப்பற்றும், மொழிப்பற்றும் உண்டாகிவிடும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
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