மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஐ.ஐ.டி.,யில் உயர்கல்வி வாய்ப்பு
மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஐ.ஐ.டி.,யில் உயர்கல்வி வாய்ப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ஷெனாய் நகர்: சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்கள், ஐ.ஐ.டி., மெட்ராஸ் கல்வி நிறுவனத்தில் பட்டப்படிப்பு பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து, உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
மாநகராட்சி மற்றும் சென்னை ஐ.ஐ.டி., இணைந்து செயல்படுத்தும், ‘அனைவருக்கும் ஐ.ஐ.டி., மெட்ராஸ்’ திட்டத்தின் கீழ், இந்த வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி, ஷெனாய் நகரில் உள்ள அம்மா அரங்கில் இன்று (அக்.,28) நடந்தது.
மாநகராட்சி கல்வி இணை கமிஷனர் கற்பகம் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஐ.ஐ.டி., மெட்ராஸ் ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளர் ஹரிகிருஷ்ணன், கல்வி அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
மாநகராட்சியின் மூன்று வட்டாரங்களில் உள்ள 35 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 3,179 மாணவர்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இன்று நடந்த பயிற்சியில் 16 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 2,219 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இன்று, தி.நகரில் உள்ள சர்.பிட்டி தியாகராய அரங்கில் நடைபெறும் பயிற்சியில், 19 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தரமான உயர்கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஜே.இ.இ., நுழைவுத் தேர்வு எழுதாமல் சென்னை ஐ.ஐ.டி., வழங்கும் பட்டப்படிப்புகள் குறித்தும் விளக்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு நான்கு வார ‘ஆன்லைன்’ பயிற்சி அளிக்கப்படும். அதன்பின், நேரடி தகுதித் தேர்வின் அடிப்படையில், படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு வழங்கப்படும். தகுதித் தேர்வுக் கட்டணத்தை ஏற்க, மாநகராட்சி நிதியுதவி வழங்குவது தொடர்பாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.