/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கொருக்குப்பேட்டையில் மேம்பாலம் அவசியம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 10:26 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
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நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வாகனங்களால், கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே கேட்டில் தினமும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
நேற்று மாலை, ரயில் செல்ல சிக்னல் அளிக்கப்பட்ட போதிலும், வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் குவிந்ததால், மின்சார ரயில் சிறு நேரம் காத்திருந்து சென்றது. இந்த நிலைமைக்கு தீர்வு காண, அப்பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.